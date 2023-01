Kessie per Brozovic: Inter, c'è un grosso problema

17 gennaio 2023 a

a

a

Kessie dal Barcellona per Marcelo Brozovic. Lo scambio intrigante che potrebbe realizzarsi tra Inter e Barcellona in questa finestra di mercato, proposta dal club blaugrana a quello di via della Liberazione. Il Barça ha preso l’ivoriano a parametro zero la scorsa estate dal Milan e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2026 a 6,5 milioni netti (più uno di bonus) a stagione. Un pochino di più rispetto a quanto guadagna Brozovic (6,5 tutto compreso), che dopo il rinnovo della scorsa stagione si è vincolato all’Inter fino al 2026. A livello di età, però, Franck ha tre anni meno di Marcelo che secondo la dirigenza blaugrana sarebbe più adatto al gioco di Xavi. Soprattutto se a giugno Busquets non proseguirà la sua carriera nella Liga.

Gode Spalletti? Bomba di mercato: "Colpo da urlo direttamente dal Mondiale"

Inter, Kessie solo se risanasse i problemi economici del club

Davanti alla difesa c’è De Jong, ma Brozo, una finale e un quarto giocati negli ultimi due Mondiali, è considerato un top player nel ruolo che per giunta in passato ha fatto pure la mezzala. E Kessie all’Inter potrebbe essere molto utile nel 3-5-2 di Inzaghi, facendo coppia con l’altro ex Milan Hakan Calhanoglu che sta andando bene come regista (in più c'è l'alternativa Asllani) e Gagliardini che farà le valigie. Resta il dubbio se valga o meno la pena sacrificare Brozo. È questo l’interrogativo in viale della Liberazione. Il numero 77 è comunque considerato più caro rispetto a Kessie. L’Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, prenderebbe in considerazione questa ipotesi per gennaio solo se risolvesse tutto d’un colpo i problemi economici del club. Ovvero se la valutazione data a Brozovic non fosse inferiore ai 60 milioni.