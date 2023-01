Carlo Ancelotti e i quattro "traditori": esplode il Real Madrid?

17 gennaio 2023 a

Da allenatore vincente e navigato com’è, Carlo Ancelotti aveva messo in conto che il suo Real Madrid sarebbe potuto andare in difficoltà dopo i Mondiali di Qatar 2022. D’altronde i blancos hanno tanti calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, ecco perché ultimamente i risultati sono stati deludenti. Il Real ha infatti perso la testa della classifica in favore del Barcellona e ha poi perso la finale di Supercoppa contro i blaugrana.

Secondo alcuni media spagnoli, i blancos avrebbero fatto una preparazione atletica volta ad arrivare in miglior condizione fisica a febbraio, il mese cruciale dato che è quello che segna il ritorno della Champions League, che come tutti gli anni è l’obiettivo principale. Inoltre quest’anno c’è anche il Mondiale per club, ma ciò non toglie che il Real sia in difficoltà in questo momento, al punto che il clima nello spogliatoio non è del tutto sereno.

Tralasciando quelli più in difficoltà dal punto di vista fisico per essere reduci da Qatar 2022, secondo Marca ci sono alcuni elementi che non rientrando più nei piani di Ancelotti non sono utili alla causa. Il quotidiano spagnolo ha fatto quattro nomi di calciatori di cui l’allenatore non si fida: si tratta di Vallejo e Mariano, che fanno parte della squadra da tempo senza però avere spazio, di Odriozola (preso lo scorso anno dalla Fiorentina) e soprattutto di Hazard, considerato il peggior acquisto degli ultimi tempi.