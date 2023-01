Carlo Ancelotti, umiliazione Real: "Mancanza di rispetto"

16 gennaio 2023 a

Cade a sorpresa il Real di Carlo Ancelotti, e la Supercoppa di Spagna finisce così nelle mani del Barcellona di Xavi, al primo titolo da allenatore dei blaugrana. Un 3-1 senza discussioni, dove l’unico gol dei Blancos, dell’ultimo Pallone d’Oro Karim Benzema, è arrivato al 93’. Proprio Ancelotti ha commentato con amarezza il risultato: "Dobbiamo imparare, è un momento difficile e basta – ha detto –. Sapevamo prima della partita che la squadra non era al meglio. Abbiamo alcune carenze da migliorare ma torneremo e dobbiamo tirarci su per giocare al meglio in vista della partita contro il Villarreal”. In Liga il Barcellona è avanti 3 punti e per questo ad Ancelotti viene fatta una domanda specifica in conferenza stampa che il tecnico però non gradisce: “Se questa è un’umiliazione? Mi sembra una mancanza di rispetto".

E ancora lo ribadisce il tecnico di Reggiolo: ”L'umiliazione sportiva mi sembra una mancanza di rispetto – ha tuonato Ancelotti – Abbiamo perso una partita con il Barcellona, ​​loro sono stati più bravi e hanno vinto, punto”. L'allenatore ha piuttosto criticato la squadra per come sono arrivate le prime due reti: “Abbiamo fatto regali nei primi due gol – ha aggiunto – È irrispettoso parlare di umiliazione, ma siamo molto feriti, il Real di solito vince le finali". Ancelotti non vuole mollare la presa sulla sua squadra e sta provando ancora una volta a tirare fuori il meglio da una squadra capace lo scorso anno di imporsi in Champions: "C'è ancora una lunga stagione e ce la giocheremo fino alla fine – ha aggiunto ancora – La squadra è ferita, ma il Madrid tornerà, non ho dubbi”.