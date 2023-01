Marc Overmars in fin di vita, "danni irreparabili"

20 gennaio 2023 a

Dramma nel calcio olandese e internazionale: l'ex nazionale Oranje Marc Overmars è in fin di vita. Il 49enne ex esterno offensivo di Ajax, Arsenal e Barcellona ha subito un danno al cuore definito irreparabile, secondo quanto riporta la stampa olandese, dopo l'arresto cardiaco accusato il mese scorso. Ricoverato in ospedale il 29 dicembre per un lieve ictus, le condizioni di Overmars sono rapidamente peggiorate: il suo cuore infatti è in grado di pompare solo il trenta per cento della sua capacità totale e questo ha compromesso il quadro cardiaco. Le sue condizioni di salute sono gravi, e il percorso per migliorare appare oggi lungo e tortuoso.

Uomo chiave nell'Ajax targato Van Gaal a metà anni Novanta, Overmars si era rivelato al grande calcio vincendo la Champions League nel 1995, in finale contro il Milan. Erano i Lancieri di Blind e dei gemelli De Boer, di Seedorf e Davids, di Litmanen, Kluivert e Kanu. Ma soprattutto delle ali imprendibili, il nigeriano Finidi George a destra e Overmars a sinistra. Velocissimo, dotato di ottima tecnica e buon tiro, nel 1997 è sbarcato in Premier League alla corte di un altro grande della panchina, Wenger: per tre anni è titolare nell'Arsenal. Nel 2000 passa al Barcellona, ma il suo rendimento cala velocemente nonostante ritrovi il tecnico dei suoi giorni migliori, Van Gaal. Con la Nazionale, ai Mondiali brilla nel 1994 e nel 1998, e chiude a Euro 2004.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, diventa direttore sportivo dell'Ajax e contribuisce a creare un nuovo miracolo sportivo aprendo il ciclo di Ten Hag. Poi, nel febbraio 2022, le sue improvvise dimissioni a causa di uno scandalo sessuale che lo ha visto accusato di molestie nei confronti di alcune colleghe. Un annus horribilis concluso nel più sfortunato dei modi.