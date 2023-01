Cristiano Ronaldo, l'accusa della sorella di Georgina: "Non ho i soldi per..."

21 gennaio 2023 a

Cristiano Ronaldo è sempre sui giornali, per un motivo o per un altro. Stavolta non c’entrano niente il calcio giocato e la nuova avventura in Arabia Saudita con l’Al Nassr, che lo ha ricoperto di milioni. A fare clamore direttamente da Castellon in Spagna è la sorella - da parte del padre - di Georgina Rodriguez, la compagna del fuoriclasse portoghese: si tratta di Patricia, che è rimasta sola a 11 anni per l’arresto del padre ed è poi finita in riformatorio.

Quella della sorella di Georgina è quindi stata un’infanzia segnata da parecchie carenze dal punto di vista affettivo e da evidenti difficoltà economiche. Adesso Patricia vive a Castellon ed è madre di tre figli: si è quindi rimessa in piedi, anche se vive in un’abitazione modesta, che non offre chissà quali comodità. Basti pensare che la cucina funge anche da camera da letto, con due materassi gettati per terra. Addirittura ci sono problemi con il soffitto: se piove il soggiorno si allaga e Patricia ha bisogno di chiedere aiuto alla suocera o alla vicina di casa.

Alla luce di tutte queste difficoltà, ci si aspetterebbe che Georgina offra aiuto alla sorella, e invece non è così: l’ultimo contatto tra le due risale a tre anni fa. "Non so se si vergognano di me - ha confessato Patricia -. Mi fa molto male vedermi in queste condizioni e notare che per lei o per la sua famiglia non conto niente. Non ho i soldi nemmeno per pagare gli studi ai miei figli, loro non mi aiutano”.