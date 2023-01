Schumacher, le foto-choc: "Tradito in famiglia", le indiscrezoni

26 gennaio 2023 a

Michael Schumacher potrebbe aver subito un “tradimento” in “famiglia”. È quanto emerge dalla procura di Offenburg, che si è occupata della denuncia della moglie del campionissimo di Formula 1 riguardo al fatto che una “persona sconosciuta, presumibilmente all’epoca caro amico del pilota”, durante una visita nella villa svizzera di Gland avrebbe scattato di nascosto delle foto di Schumacher disteso sul letto.

Secondo gli inquirenti tedeschi, questa persona avrebbe offerto gli scatti del sette volte campione del mondo a diverse testate giornalistiche europee, chiedendo in cambio una cifra stratosferica: si parla di un milione di euro. Richiesta che però sarebbe stata rifiutata da tutti i giornali contattati, anche perché in caso contrario le foto sarebbero emerse pubblicamente. Non si conosce l’identità della persona che ha “tradito” Schumacher, di sicuro il suo gesto è stato una violazione della vita personale e della privacy dell’ex pilota, che versa in gravi condizioni dopo il drammatico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013.

Dopo quanto accaduto sulla neve di Meribel, la famiglia ha protetto Schumacher alzando un vero e proprio muro intorno a lui. Prima si trovava in una villa in Svizzera, ora in una di Maiorca, ma quello che non è cambiato è che al letto di Schumacher hanno accesso solo i familiari più stretti, alcuni collaboratori e qualche amico intimo come Jean Todt, che all’epoca di Michael era direttore tecnico della Ferrari.