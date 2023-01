Cristiano Ronaldo umiliato in Arabia: cosa gli urlano i tifosi

27 gennaio 2023 a

a

a

Oltre al risultato, la beffa. Cristiano Ronaldo conclude nel peggiore dei modi la sua prima partita "ufficiale" con l'Al-Nassr. La squadra gialloblu è stata battuta a sorpresa 3-1 in semifinale di Supercoppa dall'Al-Ittihad allenata dal portoghese Nuno Espirito Santo, ex Wolverhampton e Tottenham in Premier League. Per CR7, insomma, il Paradiso arabo (percepirà 200 milioni a stagione per due anni, salvo possibile ritorno in Inghilterra al Newcastle in estate, nel caso i Magpies si qualificassero per la prossima Champions League) per ora è iniziato come un vero e proprio inferno.

A Ronaldo basta un dribbling: Arabia in delirio, come umilia il difensore | Video

Al termine della gara, infatti, i tifosi sauditi l'hanno salutato all'uscita dal campo con un vero e proprio sfregio: hanno intonato l'irridente coro "Messi Messi". Sì, proprio quel Leo Messi suo eterno rivale in carriera, sia nella Liga, sia in Europa e per il Pallone d'Oro. Una sfida che sembra ormai persa, perché la Pulce argentina, oltre a essere diventato finalmente campione del mondo a dicembre in Qatar, è rimasto ai massimi livelli in Europa, e con il Psg ambisce a tornare di nuovo sul tetto del calcio europeo dopo l'epopea al Barcellona.

Per CR7, invece, l'amarezza di una nuova delusione sportiva dopo il drammatico epilogo ai Mondiali, con il suo Portogallo eliminato ai quarti dal Marocco e lui stesso finito in panchina per un "vaffa" al suo ct. I 90 minuti in campo contro l'Al-Ittihad, gli zero gol e poche giocate di rilievo non rappresentano certo un buon inizio.