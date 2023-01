Milan, rivolta contro Pioli: "Vai via", chi può arrivare al suo posto

30 gennaio 2023 a

Il Milan deve fare i conti con il periodo più buio della gestione Pioli. Sconfitte su sconfitte e una difesa che riesce a prendere caterve di gol nel giro di 180 minuti. La prestazione con Sassuolo e la caduta rovinosa in casa davanti ai propri tifosi ha innescato la protesta di San Siro che ha fischiato la squadra. E di fatto i giocatori sono stati poi costretti a scusarsi per la terribile prestazione proprio davanti alla curva.

Ma la sconfitta col Sassuolo di fatto sta aprendo una voragine sulla panchina del Milan. Pioli non sembra più tenere la squadra. I giocatori che hanno vinto lo scudetto lo scorso anno e che hanno dato vita a ottime prestazioni nella prima parte della stagione, adesso sembrano dei fantasmi. E così proprio subito dopo la fine del match di San Siro è iniziata la corsa sui social dell'hashtag #pioliout, una protesta da parte dei tifosi per chiedere un cambio in panchina.

E secondo le indiscrezioni di "radio mercato" ci sarebbero già alcune ipotesi per sostituire Pioli. Alcuni nomi per una fase di traghettamento alla prossima stagione per poi dare la panchina a un big. L'ipotesi "traghettatore" per raggiungere almeno la qualificazione Champions risponde la nome dell'ex giocatore del Milan, Ignazio Abate. Ma non finisce qui. Per la prossima stagione si fanno i nomi di De Zerbi, protagonista di un'ottima stagione in Inghilterra e quello (clamoroso) di Antonio Conte che potrebbe finire a giugno la sua esperienza al Tottenham. Fanta-panchina? Per il momento sono solo voci, ma di certo un ulteriore sconfitta per il Milan, farebbe precipitare senza appello le quotazioni di Pioli.