Allegri, "se non siete in grado...": i quattro che appende al muro

30 gennaio 2023 a

a

a

Parlare di salvezza in conferenza stampa post-gara. Era arrabbiatissimo Massimiliano Allegri dopo la sconfitta di domenica contro il Monza. Il livornese ce l’aveva con il suo gruppo, pronunciando però queste parole: “Lo so che noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado di fare questo sta fuori”. Chiaro dunque che ci sia qualche giocatore in particolare che lo abbia fatto arrabbiare di più. Il discorso del livornese era riferito a Filip Kostic e Leandro Paredes che, dopo un primo tempo disastroso, sono stati lasciati negli spogliatoi dal tecnico visibilmente deluso dalla loro prestazione. Il laterale serbo e il centrocampista argentino sono infatti apparsi svogliati e poco disposti al sacrificio, facendo infuriare Allegri tanto da sostituirli dopo solo 45 minuti di gioco. Ma, probabilmente, non sono gli unici due calciatori a cui il tecnico bianconero si riferiva.

"State fuori". Allegri furioso: chi lo ha tradito, terremoto alla Juve

Allegri ce l’aveva anche con Alex Sandro e Bremer

L'allenatore ha anche ricordato che non gli è piaciuto l'atteggiamento di alcuni suoi calciatori anche nelle precedenti due partite: inevitabile dunque pensare che tra i destinatari dello sfogo ci sia anche Alex Sandro (che dopo le prestazioni con Napoli e Atalanta, contro i brianzoli è stato lasciato in panchina per tutti i 90 minuti), un Bremer reduce da tre gare nettamente al di sotto dei suoi standard e, forse, anche con qualcuno di quelli che non hanno giocato in queste ultime partite, ma che non hanno mostrato l'atteggiamento giusto in allenamento in quello che è, senza ombra di dubbio, il momento più delicato degli ultimi 15 anni della Juventus.