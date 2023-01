Milan, sfogo duro di Salvini: "Vergognatevi", chi massacra

30 gennaio 2023 a

a

a

Il Milan sta attraversando una crisi così profonda che non solo ha completamente perso il treno scudetto, ma al momento è addirittura fuori dalla zona Champions League. Dopo la sosta per il Mondiale, il 2023 è stato finora disastroso per i rossoneri: sbattuti fuori dalla Coppa Italia dal Torino, umiliati in Supercoppa dall’Inter, spazzati via nelle ultime due giornate di campionato contro Lazio (4-0) e Sassuolo (5-2).

Milan, la decisione nello spogliatoio: cosa è successo dopo il Sassuolo

È evidente che qualcosa si è inceppato e la rabbia dei tifosi sta montando, anche di quelli più famosi. Ad esempio Matteo Salvini non ce l’ha fatta a trattenersi: il vice-premier nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si è sfogato sui social, con un messaggio che riassume il momento durissimo che stanno vivendo tutti i tifosi rossoneri. “Si può perdere una partita - ha scritto Salvini - non la dignità. Vergognatevi, tutti, e rispettate maglia e tifosi. Basta post, vedete di vincere il Derby”. A finire sul banco degli imputati è in primis Stefano Pioli e poi tutta la squadra, che sembra scarica come non mai.

"Come finirà per il Milan": si avvera l'incredibile profezia

E dire che lo spogliatoio è stato uno dei segreti vincenti del Milan dello scorso anno. Nelle sette partite del 2023 in campo si sono però viste le controfigure dei campioni d’Italia, quindi è normale che l’ambiente sia sotto choc. Pioli sta finalmente valutando delle modifiche, dato che finora era sempre rimasto fedele al modulo che lo ha portato a vincere lo scudetto. C’è bisogno di una reazione forte, che i milanisti si attendono già nel derby del 5 febbraio contro l’Inter.