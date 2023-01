Cristiano Ronaldo umiliato dal giornalista saudita: "L'unica cosa che sai fare"

31 gennaio 2023 a

Sono bastate due partite a Cristiano Ronaldo per finire nel mirino delle critiche. La “colpa” del portoghese è di essere rimasto a secco nelle prime due uscite ufficiali, con la seconda che tra l’altro aveva una certa rilevanza, dato che c’era in ballo la qualificazione alla finale di Supercoppa nazionale. E invece l’Al Nassr ha perso 3-1 contro l’Al Ittihad, con CR7 che non è riuscito a lasciare il segno.

Cristiano Ronaldo flop, sfregio inimmaginabile: cosa fa il tifoso arabo | Video

I tifosi dell’Arabia Saudita lo hanno accolto come se fosse una divinità, ma non si sono fatti troppi problemi a esprimere malumori per le prime due prestazioni sottotono. Addirittura nel post-partita della semifinale alcuni tifosi hanno calpestato una bandiera con il nome e il numero di Cristiano Ronaldo. Nei giorni scorsi era già circolato un video in cui un giornalista saudita si sfogava contro il portoghese: “Non ha ancora segnato. Avete detto che avrebbe fatto tanti gol e invece sa fare solo ‘siuuu’”.

D’altronde le aspettative su CR7 sono altissime, dato che ha firmato un accordo dal valore di 200 milioni di euro l’anno fino al 2025. Dopo l’entusiasmo travolgente con cui è stato accolto, ora il portoghese è chiamato a fare gol. Di certo lo farà, è solo una questione di tempo: per quanto sia in fase calante, è impensabile che Cristiano Ronaldo non riesca prima o poi a sbloccarsi e a fare caterve di gol in un campionato di livello inferiore come quello saudita.