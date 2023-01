Bargiggia estremo contro i tifosi della Juve: "Bestie della peggior specie"

31 gennaio 2023 a

I fischi dei tifosi della Juventus durante il minuto di silenzio dedicato a Carlo Tavecchio hanno fatto molto discutere. Per quanto fosse controverso l’ex presidente della Figc, non rispettare la sua memoria non è stato il massimo. Ecco perché Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, ha deciso di intervenire a gamba tesa su chi ha fischiato prima dell’inizio di Juve-Monza.

“Sono bestie - ha twittato - ma della peggior specie. E magari, qualcuno che da settimane ne agita i peggiori istinti, dovrebbe farsi un esame di coscienza”. Ai funerali di Tavecchio hanno preso parte praticamente tutte le principali personalità del mondo del calcio e dello sport in generale. La chiesa era gremita, con tante corone inviate dalle varie società e gli stendardi della Figc, del Coni, della Lega Dilettanti e dell’Inter. A officiare è stato don Stefano Dolci, che ha sottolineato l’impegno di Tavecchio per il volontariato e per i giovani.

“Carlo ha sempre portato nel cuore questa comunità - le parole del parroco - e il mondo dello sport soprattutto a livello giovanile, oggi siamo qui in tantissimi per un saluto di commiato. Intorno a Carlo si raduna oggi il mondo dello sport, grande metafora della vita, e forse proprio per questo lui supportava molto i giovani. Vivere seriamente lo sport può essere davvero un'occasione di cresciuta umana, che fa bene sia per il singolo che per la società". Al termine della messa il corteo funebre ha accompagnato la bara di Tavecchio al cimitero del paese.