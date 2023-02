Lautaro Martinez, lite furibonda: "Vai alla Juventus c***o"

02 febbraio 2023 a

a

a

Quello che nessuno ha notato in Inter-Atalanta. Il match di Coppa Italia come è noto ha regalato il biglietto di ingresso ai nerazzurri in semifinale. Per Simone Inzaghi si tratta della quinta semifinale in sette anni. Un vero e proprio record.



"Allora hai capito male". Clamoroso Inzaghi, tensione in tv



L'Inter ha superato grazie a Darmian l'Atalanta restando comunque in corsa su ben tre fronti: campionato, dove ora è seconda, Coppa Italia e Champions. Ma nel corso del match tesissimo con l'Atalanta qualcosa è andato nel verso storto con un episodio che ha colpito e non poco i tifosi. Protagonista Lautaro Martinez.

Colpo di scena: "No per Skriniar", cosa succede adesso

Poco dopo essere stato sostituito con Correa nei minuti finali, l’argentino ha urlato contro l’arbitro Chiffi, dichiarando le testuali parole: "Fischiano tutto qua a San Siro, vai alla Juventus ca**o". Parole molto pesanti che hanno anche acceso qualche polemica sui social. E solo l'intervento dei compagni di squadra è riuscito a placare gli animi. E nel corso di Inter-Atalanta c'è stato anche lo spazio per lo sfogo della curva sul caso Skriniar. Uno striscione eloquente è stato esposto: "L'Inter si ama e si rispetta". Il difensore, rimasto fuori dalla gara di Coppa Italia, potrebbe partire a giugno, destinazione Psg. Un altro pezzo pregiato dell'Inter che potrebbe prendere altre strade.