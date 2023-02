Juventus, Lazio battuta: bianconeri in semifinale di Coppa Italia

02 febbraio 2023 a

La Juventus vola in semifinale di Coppa Italia dove incontrerà l’Inter. A regalare il pass è stato un gol di Bremer che ha deciso la partita. Al 44' Kostic controlla e crossa in mezzo per il brasiliano che, rimasto in area dopo un corner precedente, anticipa l'uscita di Maximiano e porta in vantaggio i bianconeri segnando di testa. La Juve ha controllato il vantaggio sulla Lazio senza grosse difficoltà. La Lazio, invece, è stata ordinata per gran parte del primo tempo, ma ai ragazzi di Sarri finora è mancato il guizzo negli ultimi 20 metri.

Poco coinvolti Immobile e Zaccagni, mentre qualcosa di più ci si aspettava anche dai centrocampisti, con Milinkovic-Savic pronto a dare il suo contributo dalla panchina. Ora la Juve tenta di dare un senso alla stagione falcidiata da infortuni e penalizzazioni con un buon piazzamento in Coppa con uno sguardo sulla finale. L’ultimo tecnico bianconero ad alzare il trofeo è stato Andrea Pirlo. Ora per Allegri c’è l’occasione di risollevare una stagione finora deludente. La Juve è ancora in corsa per un posto in Europa League ma il timore di nuove sentenze e nuove penalizzazioni potrebbe destabilizzare l’ambiente e lo spogliatoio. Sulla prossima stagione bianconera c’è un grosso punto interrogativo e portare a casa la Coppia Italia potrebbe ridare entusiasmo ai tifosi.