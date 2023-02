Cristiano Ronaldo fuori controllo: brutalizza l'avversario a terra

05 febbraio 2023 a

La nuova vita calcistica di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita si sta rivelando più complessa del previsto, almeno in questa prima fase. Finora il fuoriclasse portoghese non ha infatti impressionato, anzi le sue prestazioni sono state di basso livello. Contro l’Al Fateh è finalmente arrivato il primo gol, siglato su calcio di rigore a tempo quasi scaduto per evitare la sconfitta dell’Al Nassr. È evidente che CR7 deve ancora trovare la condizione giusta, ma al tempo stesso sorprende la frustrazione a cui si lascia andare in certi frangenti.

"200 milioni e sa farse solo...": incredibile, Cristiano Ronaldo già cacciato?

Frustrazione che gli sta attirando diverse critiche in terra saudita. Evidentemente il portoghese si aspettava di dominare un campionato minore senza alcuno sforzo, e invece la realtà dei fatti è tutt’altra: lui sta facendo fatica e la sua squadra non sta vincendo mezza partita. Ma parliamo degli episodi un po’ controversi che hanno visto CR7 protagonista nell’ultima partita. Quando l’arbitro ha concesso il calcio di rigore, Talisca ha preso il pallone e lo ha messo sotto braccio, facendo intendere di volersi presentare dagli undici metri. Ronaldo gli ha però preso il pallone senza neanche guardarlo in faccia, poi ha battuto e ha segnato.

Ai festeggiamenti non ha partecipato Talisca, forse un po’ risentito. In precedenza CR7 si era reso protagonista di un altro episodio che, per quanto non grave, aveva attirato qualche critica. Un avversario era a terra dolorante dopo un contrasto e il portoghese si è avvicinato per rialzarlo con la forza, mostrando pure un certo fastidio per quella che riteneva essere una simulazione.