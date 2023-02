Theo Hernandez, il gesto di Kjaer a fine gara: è caos-Milan

06 febbraio 2023 a

a

a

Un k.o. che fa male, una crisi che resta. Manca fiducia nella truppa di Stefano Pioli, e la delusione è palpabile. Come si può vedere anche a fine partita, quando Simon Kjaer è andato a sussurrare all’orecchio di Theo Hernandez un qualcosa. Ci si aspettava un francese esplosivo alla fascia, che invece è stato ancora una volta deludente. Ecco perché Kjaer l'ha invitato a rialzare la testa. Il danese al triplice fischio corre verso l'ex Real e gli sussurra qualcosa nell'orecchio. Theo Hernandez lo guarda e gli fa un cenno con la mano, quasi come se avesse condiviso le parole del centrale danese. Pochi istanti e i due si scambiano altre parole, probabilmente hanno rinviato ogni tipo di discorso al rientro della squadra a Milanello, al primo allenamento disponibile.

Milan, la decisione nello spogliatoio: cosa è successo dopo il Sassuolo

Le lacrime di Theo, un 3-5-2 impalpabile

È lì che Pioli e probabilmente la società, tireranno le somme cercando di capire quale possa essere davvero accaduto a un Milan che sembrava un giocattolo perfetto. Sono 19 i gol subiti nelle ultime otto gare di questo 2023. Troppi, numeri che certificano una crisi infinita. Un 3-5-2 che ha reso i rossoneri compatti ma non smosso una squadra impalpabile per 70 minuti su 90. E a fine partita la delusione stampata sulle facce dei giocatori era chiarissima e, proprio pochi secondi dopo il fischio finale, le telecamere inquadrano Theo Hernandez uscire quasi in lacrime, con la testa bassa e decisamente stravolto da questo ennesimo ko.