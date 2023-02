Milan, "lo vuole Ancelotti": chi può partire a giugno

06 febbraio 2023 a

Il mercato del Milan potrebbe subire conseguenze dopo la caduta nel derby con l'Inter. La squadra appare sfiduciata e una copia di gran lunga sbiadita di quella che ha portato a casa lo scudetto lo scorso anno. Lo stravolgimento degli equilibri in difesa, il cambio di modulo e una certa timidezza nell'affrontare l'Inter, hanno dato un unico risultato: il collasso dei rossoneri. All'orizzonte c'è adesso la sfida per gli ottavi di Champions con il Tottenham, una eliminazione potrebbe mettere a rischio la panchina di Pioli.



"Temo che Stefano Pioli...": Salvini, il drammatico sospetto sul mister del Milan

Ma ci sarebbero anche conseguenze sul mercato. Secondo alcune indiscrezioni il Real Madrid starebbe cercando di rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. E uno dei nomi che tanto piacciono ad Ancelotti sarebbe quello di Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, protagonista indiscusso dell'ultimo scudetto vinto dai rossoneri nella scorsa stagione, potrebbe cedere alle sirene dei blancos. L'obiettivo principale del Real comunque è Jude Bellingham, nel caso in cui arrivasse un "no" allora i dirigenti madridisti potrebbero rivolgersi al Milan per portare nella capitale spagnola proprio Tonali. Secondo Abc.es, la possibile partenza del centrocampista rossonero non è poi così remota. Insomma il Milan ora rischia davvero di sfaldarsi...