Paolo Bonolis, altra bomba sulla Juve: "Mi spiegate perché?"

"Questo è un argomento che il mondo del giornalismo dovrebbe tirare fuori, secondo me. Vi spiego. Io mi domando: se quello che ci hanno detto è corrisposto in federazione ad una squalifica di 15 punti alla Juve; se, secondo le carte, i bianconeri avrebbero falsato il campionato, allora perché possono giocare la Coppa Italia? Non l’ho capita questa cosa”. Tuona Paolo Bonolis nella trasmissione Fuori Gioco di Radio Fuori Campo, parlando di calcio e commentando anche la vittoria del’Inter nel derby contro un Milan in grande difficoltà: “Se hanno falsato (quelli della Juve, ndr) la stagione da una parte, perché non lo hanno fatto anche dall'altra? La squadra è la stessa, la stagione è la stessa e la federazione è sempre la Federcalcio Italiana. Io non capisco… Non lo dice nessuno".

Bonolis: la Juve e il paragone con il tennis

E ancora: “Io non è che voglio infierire sulla Juve, ma mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché in campionato vengono penalizzati di 15 punti, se quelle cose che dicono sono vere, sono accadute, io non lo so – prosegue il conduttore — e invece la Coppa Italia la possono giocare come nulla fosse. Parliamo di una competizione che ti può far vincere un trofeo e far partecipare ad una Supercoppa. Cara Figc, non ti seguo. Praticamente è come se un tennista squalificato per doping agli US Open non potesse giocare il singolo ma potesse fare comunque il doppio. Cioè: non te seguo. Non ha senso. Se sei squalificato nel medesimo torneo della medesima federazione – perché la Coppa Italia non è gestita dalla federazione slovena o croata, è sempre la FIGC – non capisco".

Infine, Bonolis ha parlato anche del derby di domenica vinto dall’Inter per 1-0 sul Milan: “Sto bene dopo il derby. Mi è piaciuto tutto — dice ancora — Squadra messa bene, carica. Tutto il contrario del Milan che s'è sgonfiato come un soufflé. Il Napoli ha un vantaggio enorme, dovrebbe perdere troppe partite. Do un massimo del 2% di possibilità ai nerazzurri”. Dopo aver elogiato Lautaro, non è mancata la stilettata a Skriniar, che andrà via a fine stagione: "Non sappiamo come sia andato il tutto: se sia dipeso dagli agenti, se sia dipeso da qualcun altro — conclude — Se la dinamica è davvero quella che ho letto, dico che Skriniar avrebbe potuto carinamente farci sapere che sarebbe voluto andare via, così da farci fare un incasso importante prima di fine mercato. Dunque il doppio. Cioè: non te seguo. Non ha senso. Se sei squalificato nel medesimo torneo della medesima federazione – perché la Coppa Italia non è gestita dalla federazione slovena o croata, è sempre la FIGC – non capisco".