Brian McClair, sapete chi è lui? L'ex vip irriconoscibile

08 febbraio 2023 a

a

a

Brian McClair irriconoscibile. Capelli lunghi e barba folta, l'ex bomber del Manchester United non sembra più il calciatore del passato. Non a caso la foto scattata in un pub e poi pubblicata da un tifoso su Twitter lascia tutti sbigottiti. Dell'attaccante che ha vestito la maglia dei Red Devils per un decennio tra il 1987 e il 1998, nonché di uno dei primi acquisti della leggendaria era di Alex Ferguson, non rimane neppure l'ombra.

"Zaniolo in Turchia? Un terremoto": la vergogna più grande

L'ex calciatore scozzese, oggi 59enne, non sembra più lo stesso uomo che vinse quattro campionati, tre Coppe d'Inghilterra e una Coppa delle Coppe, oltre ad altri trofei. Un radicale cambio di look. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, McClair ha provato a diventare allenatore ma senza ottenere risultati. Nonostante questo dietro alla sua barba e ai suoi folti capelli non c'è alcuna difficoltà economica o altri problemi.

McClair ha solo scelto di dare una rinnovata al proprio aspetto. "Succede molto più di quanto avessi immaginato, in particolare per il fatto che sono coperto da questa adorabile roba grigia che mi sta crescendo sulla faccia. È divertente ascoltare quello che dicono. A volte mi sono trovato in situazioni in cui il mio nome è saltato fuori e la gente non aveva idea che fossi io, il che è piuttosto bizzarro", ha ammesso affermando che i fan faticano a riconoscerlo. E ancora: "Quando mi chiedono se sono Brian McClair, io dico ‘lo ero', il che è piuttosto sconcertante per molte persone. In che senso lo eri? Chi sei ora? Cosa sei adesso?".