Sanremo 2023, il bimbo sfotte Amadeus? De Laurentiis gode

11 febbraio 2023

"Posso dirti una cosa? Ma a -13 fa freddo?”. Ha sfottuto così Amadeus il piccolo attore Mario di Leva durante Sanremo 2023. Il presentatore è un noto tifoso nerazzurro, il bambino di 10 anni — figlio di Francesco — un partenopeo accanito, che riferendosi al distacco abissale in campionato tra le due squadre ha fatto esplodere di risa il teatro. Un siparietto che sembrava destinato a finire lì ed invece Mario in quel momento è diventato l'idolo di qualcuno di molto importante, il presidente del suo amato Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha chiamato il giovane: "Mi ha appena telefonato, non ci posso credere – racconta al Corriere del Mezzogiorno –. Il mio presidente che mi chiama, mi fa i complimenti e mi invita a vedere la partita allo Stadio Maradona domenica prossima! Sono emozionatissimo, mamma mia. E la cosa più incredibile sai qual è? È che anche lui mi sembrava emozionato".

Il giovane: "Battuta non preparata"

Qualcuno pensa che la battuta con Amadeus sia stata combinata a tavolino, Mario smentisce fermamente: "Macché preparata, mi è uscita così come l'avete sentita. Lui ha provato a sfottermi con la vittoria dell'Inter allora scusa che dovevo fare? Ho solo messo le cose a posto – ribatte ai dubbiosi, spiegando poi cosa vede nel proprio futuro –. Gioco a calcio, faccio parte della Scuola Calcio Atletico Portici, mi piace molto. Ma se dovessi scegliere tra la recitazione e il campo di calcio non ci sarebbe partita: voglio fare l'attore perché a teatro ci sono nato. Ho dieci anni, quanti ne ha il teatro Nest di San Giovanni a Teduccio. Mio padre, insieme con un gruppo di amici e colleghi, lo fondò lo stesso anno della mia nascita. Sono cresciuto tra sipari, poltrone e set proprio grazie a lui, Francesco Di Leva".