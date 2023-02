Juventus, la soffiata di Criscitiello: "Penalizzazione ridotta"

12 febbraio 2023 a

Tutto ribaltato? Secondo alcune indiscrezioni la Juventus potrebbe ottenere uno sconto sulla penalizzazione in classifica. I famosi 15 punti sottratti ai bianconeri potrebbero ridursi, cambiando, ancora una volta, il campionato di Serie A. A rivelarlo a Sportitalia.com è stato Michele Criscitiello che non ha usato giri di parole: "Ci sarebbero delle possibilità che la Juve abbia un sconto sulla penalizzazione di 15 punti. Francesco Calvo, Chief Football Officer bianconero, a Roma si sarebbe incontrato con alcuni vertici della politica calcistica romana per comprendere le effettive possibilità della Juventus di uscire dal Collegio di Garanzia del Coni con una situazione migliore rispetto a quella prospettata dai 15 punti di penalizzazione conferiti attualmente. L'incontro è stato cordiale e la Juventus ha teso la mano al sistema calcio", ha affermato.

Poi ha spiegato quali potrebbero essere le mosse per ribaltare il quadro della penalizzazione: "La prima mossa dei bianconeri sarà a livello di rappresentanza legale, con l’incarico che inizialmente conferito all’Avvocato Avilio Presutti, sarà invece affidato all’Avvocato Angelo Clarizia cui spetterà la difesa della Juventus al Collegio di Garanzia del CONI. Presutti viene considerato "ostile" e soprattutto essendo l'Avvocato storico di Lotito potrebbe avere interessi comuni con la Lazio in lotta Champions con la Juventus". Infine Criscitiello parla degli obiettivi dei bianconeri: "L’obiettivo della Juventus sarà quello di dimostrare l’inconsistenza delle motivazioni della sentenza, e di conseguenza rideterminare la pena con la palla che tornerebbe alla Corte Federale. Il Collegio di garanzia del Coni non può ridurre la penalizzazione ma o confermarla o azzerarla, pertanto si potrebbe perseguire la strada dell'accordo. Pertanto il Collegio di Garanzia del Coni dovrebbe quindi ributtare la palla alla Corte Federale con la richiesta di rideterminare la pena per l'inconsistenza delle motivazioni e la Corte Federale dovrebbe, a quel punto, riformulare la condanna. Obiettivo: uno sconto di 5 punti, ovvero, un terzo della pena attuale".