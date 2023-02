Juventus, gli insulti di Antonio Cassano: "Minch***, a loro sta sul ca***"

09 febbraio 2023 a

Tanto per cambiare, Antonio Cassano è entrato a gamba tesa sulla Juventus, fresca di vittoria per 3-0 sul campo della Salernitana. Decisiva la doppietta di Vlahovic per rilanciare una classifica compromessa dal -15 e che potrebbe ulteriormente peggiorare da qui a fine campionato, sempre per vicende giudiziarie. Intanto però i bianconeri stanno provando a tenere botta sul campo, in attesa di scoprire il proprio destino in tribunale.

Contro la Salernitana l’ex calciatore barese ha visto solo una cosa di buono: “Vlahovic inizia a stare bene, ha fatto due gol, qualche spunto buono. Però questa partita non è per nulla credibile. Il presupposto è che la Juve ha meritato di vincere, ma gli altri per 90 minuti non hanno mai tirato mezza volta in porta. È stata una partita bruttissima, oscena: è terrificante, inguardabile, con la paura di toccare la palla e si sa che alla Juve sta sul ca*** avere la palla. La Juve vista a Salerno non cambia nulla sul mio concetto dalle altre partite e da un anno e mezzo a questa parte”.

Lo sfogo di Cassano è poi diventato più duro: “Partita salvezza una minc***, sei molto più forte, devi solo vincere vedi te, che fai? Vai a Salerno e perdi? Una squadra è stata inguardabile, non ha voluto proprio giocare, ha fatto l'anticalcio. E la Juve? Se io arrivo dalla Luna e scendo sulla terra cosa vado a vedere? Una Juve dai passaggi lenti e solo delle individualità. Ma a livello di idee? Zero, fino all'1-0 nessuno aveva fatto un solo tiro in porta”.