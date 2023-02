Hojlun, c'è un Haaland all'Atalanta: il mercato impazzisce

Federico Strumolo 14 febbraio 2023 a

L’Atalanta ha trovato un tesoro che risponde al nome di Rasmus Hojlund. Ventenne attaccante danese che in pochi mesi è stato capace di prendersi l’attacco della Dea, gettando panico nelle malcapitate difese avversarie. L’ultima a cedere davanti all’uragano di Copenhagen è la retroguardia della Lazio, sconfitta 2-0 dalla truppa di Gian Piero Gasperini sabato sera con il raddoppio firmato proprio da Hojlund (dopo l’1-0 siglato da Davide Zappacosta).



Un gol e tante, tantissime splendide azioni personali a dimostrare tutto il valore di un giocatore che pare destinato a entrare nel club dei più grandi centravanti del mondo. Il paragone, come sempre in questi casi, è già pronto, dato che in molti osservatori di calcio hanno notato una certa somiglianza tra l’attaccante dell’Atalanta ed Erling Braut Haaland, stella del Manchester City e riferimento per tutti i giovani centravanti del mondo. E ad essere d’accordo è anche lo stesso Gasperini: «Le caratteristiche sono molto simili, soprattutto nelle accelerazioni. Hojlund è velocissimo, sui cento metri è sotto gli undici secondi. Per la sua statura ha un baricentro basso e una frequenza di passo incredibile: sono convinto che farà una grande carriera, non ci vuole molto a intuirlo» le parole del tecnico, che sul suo gioiello aggiunge: «Ha margini notevoli, energia, intensità e qualità tecniche. Crescerà e migliorerà ancora».

Certo, rispetto al 22enne del City i gol sono ancora pochi, dato che il prodotto del settore giovanile del Copenhagen ha segnato solamente 5 gol in serie A (e uno in Coppa Italia), ma ciò che colpisce è tutto ciò che Hojlund sa fare. La straordinaria velocità, appunto, ma anche la tecnica, le doti nel lavoro lontano dall’area e la grinta. È difficile stabilire il valore attuale di Hojlund, ma è chiaro che vendendo il 20enne la prossima estate l’Atalanta sarebbe certa di iscrivere a bilancio una plusvalenza, considerando i 17 milioni di euro spesi l’agosto scorso per strapparlo agli austriaci dello Sturm Graz (che solo un anno fa lo pagarono meno di 2 milioni dal Copenhagen). Insomma, l’operazione Hojlund conferma che l’Atalanta, almeno nel calciomercato, non sbaglia un colpo. Gli unici problemi per Gasp riguardano l’infermeria: l’ultima brutta notizia arriva da Hans Hateboer, il quale non tornerà più in campo in questa stagione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata durante la già citata sfida contro la Lazio (oggi l’operazione alla clinica Villa Stuart di Roma).