Fernando Alonso terremota la Formula 1: "Anche subito", la sua Aston Martin...

“La nuova Aston Martin? Sembra fantastica, ed è meravigliosa. Dobbiamo solo assicurarci che sia veloce. Ora dipende da noi in ogni weekend di gara e non vedo l’ora di mettere le mani sul volante. L’impatto con la squadra è stato abbastanza sorprendente a essere onesti: negli ultimi mesi siamo stati in contatto e ovviamente da gennaio sono stato qui in fabbrica per alcune sessioni di simulazione e visitare le nuove strutture che saranno pronte a breve”. È carico Fernando Alonso in vista della nuova stagione di F1, la 19esima della carriera e la prima nella scuderia di Silverstone. Martedì è stata svelata la nuova AMR23, molto simile nel design alla monoposto di anno scorso, ma con nuovi dettagli dal punto di vista concettuale e aerodinamico.

Arrivato dall’Alpine, team con cui non è riuscito a trovare il rinnovo di contratto, Alonso non si pone limiti: “Penso che dovremo assicurarci di avere una buona base per le future vetture — le parole dell’ex Ferrari — Credo che l’anno scorso il team abbia attraversato alcune difficoltà durante la prima parte dell’anno, ma ha avuto una buona seconda parte di stagione, dobbiamo vedere questi progressi anche nel 2023. Siamo stati sconfitti sul campo, ma non ci accontenteremo del quarto posto, e nemmeno del terzo e del secondo, anche se magari non potremo vincere subito”.

Alonso: “Qui per la leadership di Lawrence Stroll”

Un commento finale, quindi, va sul perché Nando ha scelto la scuderia di Silverstone: “La leadership di Lawrence (Stroll, proprietario del team e papà dell’altro pilota titolare della scuderia, Lance) è ovviamente un fattore importante — la conclusione dello spagnolo — Investimenti e talento sono di solito una buona ricetta per il successo in Formula 1: speriamo di poterlo rendere un progetto di successo, che arrivi il prima possibile. Cercheremo di prendere qualche scorciatoia!“.