Ferrari, dichiarazione di guerra a Verstappen: "Se ci snobba..."

14 febbraio 2023 a

a

a

E venne il giorno della Ferrari SF-23, che è stata svelata a Maranello. C’è grande attesa tra i tifosi della Rossa e soprattutto tanta voglia di riscatto, dopo che la scorsa stagione era partita nel migliore dei modi: poi però il dominio di Max Verstappen è stato netto, anche grazie agli errori continui della Ferrari, che in parte sono costati il posto a Binotto (sostituito da Vasseur).

Ferrari, ecco la nuova SF-23: il dettaglio su cui ci si gioca tutto

Charles Leclerc ha compiuto i primi giri con la nuova monoposto e ha rilanciato la sfida per il mondiale: “Appena entrato in pista ho avuto subito buone sensazioni. Certo, solo due giri sono troppo pochi per capire ma questa è una giornata speciale per tutti noi. È andato tutto liscio, il feeling era buono. Ora andiamo in Bahrain per i primi test veri. Sto già pensando a come fare meglio dell'anno scorso. Quando sono sceso in pista volevo subito sentire... i cavalli, la potenza".

"Ecco perché non è all'altezza": terremoto in Ferrari, chi affonda Leclerc

Il pilota monegasco si è lasciato alle spalle la frustrazione della scorsa stagione ed è pronto a lottare con Verstappen: “Cinque anni con questi colori sono tanti ma mi sento ancora... giovane. Dopo ogni sconfitta si impara sempre, quindi ho più esperienza. Nel 2022 abbiamo fatto un bel salto in avanti ma l'obiettivo è la vittoria: darò il duecento per cento. L'anno scorso siamo arrivati secondi, manca solo l'ultimo passo. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, non pensiamo alle dichiarazioni dei nostri avversari. Sia Red Bull che Mercedes saranno fortissime”. Pronto alla battaglia anche Carlos Sainz: "Verstappen teme la Mercedes e ci snobba? Meglio per noi. A febbraio siamo tutti campioni del mondo a parole. Poi però si va in pista ed è quella l'unica cosa che conta".