Napoli, la foto che spiega il dominio in Serie A

Il Napoli sta facendo un campionato a parte. Mettendo da parte la scaramanzia, sembra impossibile che la squadra di Luciano Spalletti possa perdere lo scudetto: non solo perché la distanza messa tra sé e le inseguitrici è enorme, ma anche e soprattutto perché il Napoli continua a tenere un atteggiamento perfetto in campo e sta dominando le partite in lungo e in largo.

L’ultima a Sassuolo, dove gli azzurri hanno offerto una prestazione a ritmi elevati e piena di qualità tecnica. Non a caso i due gol che hanno steso i padroni di casa sono stati firmati dai due uomini migliori: Kvara ha aperto le danze con una meravigliosa azione in solitaria, iniziata a centrocampo con un dribbling magico e conclusa con un tiro di precisione che non ha lasciato scampo a Consigli. A completare l’opera ci ha pensato poi Osimhen, che dopo aver preso un palo si è sfogato lasciando partire una sassata da posizione defilata che ha lasciato di stucco l’intero stadio.

Ormai nessuno più si stupisce del Napoli, che si sta allenando in campionato con l’obiettivo di togliersi altre soddisfazioni in Champions League. La mentalità degli azzurri si evince anche da una foto che in queste ore sta facendo il giro dei social: otto calciatori sono sulla linea di centrocampo al momento del calcio di inizio, pronti a proiettarsi in avanti. Non si tratta ovviamente di una novità assoluta, ma testimonia l’atteggiamento del Napoli, sempre desideroso di imporre il suo gioco.