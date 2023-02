Juve, "urina in testa": scandalo allo stadio, cos'è successo

20 febbraio 2023 a

a

a

La Juventus si è imposta per 2-0 sullo Spezia grazie alle reti di Kean e Di Maria, ma nel post-partita a tenere banco è stato anche un altro argomento extra calcistico. Protagonista, suo malgrado, è stato Filip Kostic: quando è stato richiamato in panchina da Allegri per risparmiargli gli ultimi 10 minuti, il serbo ha lasciato il terreno di gioco facendo il giro dal lato opposto alle panchine ed è quindi passato anche sotto la curva dei padroni di casa.

Di Maria, il gesto dopo il gol che gela i tifosi: dove mette la mano | Guarda

In quel momento sono piovute diverse offese nei confronti di Kostic, tra cui alcune a sfondo razziale (“zingaro”). La reazione del serbo è stata esemplare, dato che ha prima fatto un saluto ironico con la mano e poi per tre volte ha alzato il pollice all’insù: non ha quindi mai replicato agli insulti, dimostrandosi superiore e non dando la soddisfazione di una reazione scomposta a chi lo stava prendendo di mira. Ma non è tutto, perché pare che si sia verificato anche un episodio con i tifosi della Juventus protagonisti in negativo.

"Controllati, le caz*** le dici tu": Costacurta fa a pezzi Allegri in diretta tv

Due dipendenti dello Spezia hanno intenzione di presentare una denuncia contro ignoti: lamentano di aver subito un getto di urina durante la partita che si stava svolgendo al Picco. I due collaboratori, un uomo e una donna, si trovavano ai piedi del settore ospiti: stando alla loro versione, un uomo dall’alto ha urinato su di loro. I filmati del circuito di videosorveglianza faranno chiarezza su questo spregevole episodio.