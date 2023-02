Max Allegri massacrato da Costacurta: "Controllati, dici cazz***"

20 febbraio 2023 a

"A me non piace come la Juve gioca ed è colpa dell’allenatore, anche se l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Credo comunque che la Juve abbia un grande allenatore”. Dice così Billy Costacurta, riprendendo lo sfogo di Massimiliano Allegri giovedì dopo il polemicissimo pari contro il Nantes. Il tecnico bianconero non ha digerito allora il riferimento da parte di Stefano De Grandis, volto noto dell'emittente satellitare, alle vittorie di misura e all'ormai famoso "corto muso". Una situazione che è ha fatto discutere e che è tornata d'attualità anche domenica sera, quando l’ex difensore del Milan ha ripreso di nuovo il toscano.

Costacurta su Allegri: “Si controlli di più, ma i risultati li porta spesso a casa”

Detto quello che ha detto, però, con grande schiettezza Costacurta ha bacchettato Max che ha giustificato anche la mancata reazione immediata dei suoi colleghi di Sky allo sfogo del tecnico: "Siamo passati sopra all'episodio dell'altro giorno ma le ca**ate (con riferimento proprio al termine utilizzato dall'allenatore, ndr) le ha dette lui, non le diciamo noi e infatti abbiamo tirato fuori i numeri. C'è modo e modo di rispondere alle persone". L'ex rossonero non ha nascosto la delusione: "Ci sono rimasto male, perché Max Allegri deve controllarsi un po' di più in certe situazioni. La sua squadra gioca in un modo che non piace a tanti, ma che lui piaccia o meno i risultati li ha portati a casa perché è bravo anche in situazioni difficili".