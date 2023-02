Casillas-Piquè, lite in diretta: l'ex portiere legge un sms e... caos in studio

21 febbraio 2023 a

a

a

Il Barcellona è finito di nuovo nei guai dopo che tra il 2016 e il 2018 avrebbe versato fino a 1,4 milioni di euro a José María Enríquez Negreira, l'ex vice-presidente del Comitato tecnico degli arbitri. Pagamenti che sarebbero stati effettuati in cambio di presunti favori sul campo. Il dibattito infiamma e divide, la discussione ha fatto capolino anche nel corso di una trasmissione a corredo del campionato che va in onda su Twitch: Piqué e Casillas sono tornati ‘nemici' come ai tempi più infuocati di un ‘Clasico' che poteva determinare le sorti di una stagione. Il botta e risposta è stato ironico e anche a tratti teso. Anche se apparentemente smorzati da qualche battuta. "Gerard, devi stare zitto per anni – le parole dell'ex numero uno del Real - È uno dei più grandi furti che le persone abbiano potuto vedere nel calcio".

Piqueé ironico: “Il Real uscito da tutte le parti ai tempi”

La replica dell'ex Barça è stata immediata, ha iniziato sostenendo che finora non è stato riscontrato nulla di illegale in quanto fatto dalla società blaugrana e che si era trattato solo di una semplice consulenza tecnica: "Se proprio vogliamo parlare allora dovremmo dire quello che è successo in Champions League… il Real Madrid è uscito da tutte le parti — dice — Non dico altro. In quegli anni abbiamo perso un campionato al Camp Nou contro l'Atlético con un gol annullato che era legale”. La discussione è salita di tono e Piqué s'è lasciato sfuggire una sorprendente confessione: "Nei confronti di Barça e Madrid c'è sempre stato un occhio di riguardo, lo abbiamo sempre detto", ha ammesso l'ex difensore. Casillas non ha tenuto a freno la lingua e ha risposto per le rime: "Per una squadra passare due anni senza ricevere un rigore contro o un cartellino rosso è incredibile”.

La reazione di Casillas prima di andarsene

Poi la situazione ha preso una piega che all'ex portiere dei blancos non è piaciuta: durante la diretta si nota che, prima di sfilare l'auricolare e andar via alzandosi dal divano, dà un'occhiata al cellulare, con ogni probabilità legge un messaggio e poi abbandona il posto. Piqué lo guarda divertito e con stupore mentre Casillas sta per lasciare lo studio.