Luciano Spalletti, il fuorionda: "Ora gli faccio vedere", con chi ce l'ha

"Mi parlano ancora di Totti e Icardi, stanno parlando di quello?". Luciano Spalletti è furioso in un fuorionda con Sky Sport. Il tecnico del Napoli, reduce da un'altra straordinaria prestazione in casa dell'Eintracht Francoforte (un 2-0 in Germania che sembra già spianare agli azzurri la strada verso i quarti di Champions League) non ce l'avrebbe con i giornalisti di Sky, ma con il salotto di Mediaset con cui pochi minuti prima si era collegato in diretta. Tanto che l'intervistatore di Sky, dopo avergli sistemato l'auricolare, lo rassicura: "Stai con noi, stai sereno".

Secondo Fanpage, l'ipotesi è che il Mago di Certaldo, senza ombra di dubbio l'artefice del miracolo-Napoli (15 punti di vantaggio sull'Inter in classifica in Serie A, a 15 giornate dal termine del campionato), ce l'avrebbe con Sport Mediaset e in particolare con uno degli opinionisti in studio: "Tutti gli indizi - si legge sul sito, molto vicino alle cose napoletane - portano a Sandro Sabatini, che ieri sera aveva appunto tirato in ballo le solite storie sulla difficile gestione dei due giocatori durante le sue esperienze con Roma e Inter."



"Ripercorrendo la storia di Spalletti, è evidente che lui da allenatore ha avuto delle situazioni in carriera che non erano esclusivamente di campo, tecniche e tattiche – aveva detto il giornalista –. Parliamo ovviamente di Totti alla Roma e Icardi all'Inter. Viene il sospetto che durante queste esperienze in certi particolari momenti abbia disperso un po' di energie e tempo, portandolo ad avere più stress, che a Napoli invece non ha. Qui a Napoli sta facendo semplicemente l'allenatore". Piccata la replica di Spalletti: "Mi fanno arrabbiare? Mi parlano ancora di Totti e Icardi, come ho gestito Totti e Icardi... Ora gli telefono perbene, gli faccio vedere come li ho gestiti". Fuochi d'artificio in vista.