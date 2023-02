Juve, sfregio della giustizia a Kostic: "Troppo educato, niente squalifica"

Fabrizio Biasin 23 febbraio 2023 a

Il giudice sportivo ha squalificato 13 calciatori, questi: Bronn (Salernitana), Ola Aina (Torino), Akpa Akpro e Bandinelli (Empoli), Bijol (Udinese), Birindelli, Rovella, Marlon (Monza), Demiral (Atalanta), Di Francesco (Lecce), Lauriente (Sassuolo), Locatelli (Juve), Smalling (Roma). Tra le società ammende a Verona e Roma (5 mila euro), Atalanta (4 mila), Inter e Salernitana (3 mila euro), Empoli (2 mila euro). E quindi? E quindi niente, nessun provvedimento per gli insulti razzisti rivolti a Filip Kostic (“Zingaro!”) al momento della sostituzione in Spezia-Juve. E sapete perché? Perché Kostic non ha fatto casino, è uscito dal campo limitandosi ad indicare chi gli urlava contro e stop. Morale della favola: dalle nostre parti per ottenere attenzione devi fare casino, altrimenti il Palazzo non ti si fila. E tutto questo è piuttosto triste.

