Juventus, "restituiscono i punti": la confidenza segreta scuote la Serie A

Jochen Saier, ds del Friburgo che sarà il prossimo avversario della Juventus in Europa League, si è lasciato sfuggire una confidenza che è subito diventata un caso. Il dirigente del club tedesco ha infatti svelato di aver parlato con Gianluca Pessotto riguardo ai 15 punti di penalizzazione ricevuti dai bianconeri, che faranno ricorso al Collegio di garanzia del Coni e attenderanno una risposta entro il mese di marzo.

“Non conosco i dettagli - ha dichiarato Saier - ma se guardo la classifica e i 15 punti in meno in questo momento sarebbero secondi, lo ripeto. Questo dice tutto e penso che il caso non sia ancora stato risolto o chiuso. Inoltre ho appena parlato con un collega della Juventus (Pessotto) ed è ottimista che i punti verranno restituiti. Ovviamente non è una situazione piacevole per loro”. Dal canto suo la Juventus è intervenuta per precisare che Pessotto non ha mai parlato con il ds del Friburgo: allora quest’ultimo si è inventato tutto? Sembra quantomeno curioso…

Intanto Francesco Calvo, chief football officer dei bianconeri, ha ribadito che la prossima settimana verrà presentato il ricorso ufficiale al Coni. Al di là di come finirà la vicenda dei 15 punti di penalizzazione, la Juve ha però altri motivi per essere preoccupata: l’inchiesta sulla doppia manovra stipendi rischia di comportare sanzioni, sportive e non solo, molto più pesanti.