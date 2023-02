Milan, la strana frase di Pioli: "Purtroppo non è successo niente"

27 febbraio 2023 a

È stata una grande prestazione e alla fine abbiamo giocato con l'energia che riconosco nei miei giocatori. Questo è l'aspetto più importante”. Mostra tutta la sua contentezza Stefano Pioli dopo la convincente vittoria sull’Atalanta da parte del suo Milan. Un 2-0 netto di fronte a un’Atalanta poco pericolosa in attacco, come dimostra la casella “0” riguardo ai tiri nella porta del rientrante Mike Maignan. “Avevamo bisogno di costanza, visto che non ne avevamo mai vinte quattro di fila in questa stagione, e conosciamo le difficoltà di affrontare una squadra come l’Atalanta — le parole di Pioli —. Abbiamo lavorato da squadra, giocato con intensità, ci siamo sacrificati e tenuto bene anche il pallone. Ho visto solo aspetti positivi oggi, ma è ancora una stagione lunga e abbiamo bisogno di più punti per assicurarci un posto tra i primi quattro”.

Il Milan piega l'Atalanta a San Siro, si rivede Ibrahimovic

Pioli: “La crisi? Alcune partite ci hanno tolto entusiasmo”

Poi un commento sulla crisi tra gennaio — iniziata dopo il pari beffa con la Roma — e inizio febbraio, fino al k.o. con l’Inter nel derby. “Purtroppo non è successo niente, in quanto non avevamo dubbi o problemi sull'unità di squadra — dice ancora Pioli —. Altrimenti sarebbe stato facile avere un incontro e parlarne faccia a faccia. Il fatto è che alcune sconfitte ci hanno tolto fiducia ed entusiasmo, ma ora abbiamo recuperato tutti quegli elementi. I risultati positivi aiutano tutto ad andare meglio, è ‘così semplice’ ha infatti chiosato il tecnico dei rossoneri riguardo alle cause della crisi del Milan che ora sembra finalmente essere definitivamente alle spalle”. L’Inter (k.o. a Bologna) è così agganciata in classifica, ora per i rossoneri il prossimo impegno di Firenze contro la Fiorentina.