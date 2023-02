Fabio Caressa e Bucciantini, rissa a Sky: "Decido io se tu..."

28 febbraio 2023 a

"Il possesso palla palla da un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…". È andata di scena lunedì una lite a Sky Calcio Club tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini. Quest’ultimo, ospite del programma, stava spiegando la rilevanza del possesso palla nelle partite. Secondo lui, non è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A. Caressa, telecronista simbolo delle dirette tv legate al Mondiale 2006 vinto dall’Italia, non è d’accordo e interrompe bruscamente il suo ospite e insiste che si tratta di una statistica che non ha rilevanza.

Caressa a Bucciantini: “Decido io quando intervenire”

"Il possesso palla da un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…", queste le parole di Caressa che non lascia spiegare al meglio il concetto a Bucciantini. Vani i tentativi di Di Canio di fare da paciere. Bucciantini prova a finire: "Lui (Caressa, ndr) non ha ragione, ha torto. Voglio finire il mio concetto, io l’ho lasciato intervenire". Qui Caressa sbotta: "Casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro. Abbi pazienza".

Domenica, invece, Caressa aveva parlato del ritorno tra Milan e Tottenham, che si giocherà l’8 marzo a Londra. Nel suo intervento pomeridiano a Sky Sport 24, il giornalista romano ha così detto: "Il Milan se elimina il Tottenham fa una piccola impresa. Avrà un'assenza importantissima che è Dier. Ma ha una grande opportunità la squadra di Pioli, a patto che vada a giocare con questa serenità e solidità".