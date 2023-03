Juventus, "annullare la sentenza": la mossa che ribalta la classifica

02 marzo 2023 a

Campionato finito? Trionfa il Napoli? Sì, ma la lotta Champions potrebbe avere dei risvolti davvero sorprendenti. E il motivo di fatto è uno solo: la Juventus ha presentato coi suoi legali il ricorso per ottenere l'annullamento della penalizzazione di 15 punti maturato per l'inchiesta plusvalenze. E Tuttosport, in esclusiva, ha potuto leggere il ricorso presentato dai legali bianconeri in cui di fatto si smonta la tesi accusatoria e soprattutto la penalizzazione. Il primo punto è che di fatto manca, secondo i legali del club bianconero, una legge da cui sarebbe maturato il dispositivo di condanna.



Secondo punto riguarda la mancanza di un giusto processo nel quale vengano tutelati i diritti di chi si deve difendere, inoltre viene ravvisata la mancanza di basi giuridiche per determinare la creazione di "un sistema fraudolento in partenza". E il punto su cui faranno forza maggiormente i legali della Juventus riguarda l'assenza normativa e la mancanza di "parametri normativamente sanciti" per andare a determinare come rilevante la prestazione sportiva di un giocatore legato alle presunte plusvalenze. Insomma il ricorso è stato depositato e adesso per la Juve potrebbe aprirsi la finestra del riscatto con un annullamento della penalizzazione che inevitabilmente andrebbe a ribaltare la classifica.