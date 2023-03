Juventus-Torino, la foto di Pogba diventa un caso

01 marzo 2023 a

Una vittoria (con doppia rimonta), e il ritorno in campo di Paul Pogba. La Juve può sorridere in campo, mentre fuori il Polpo si è lasciato andare a qualche storia su Instagram. Lo si vede infatti ritratto con il giocatore del Toro, Bayeye, che è rimasto in panchina a disposizione di un deluso Juric, lasciando a una la presenza in campionato, con l'esordio datato a fine gennaio, contro l'Empoli. Per lui presenza di gruppo per il Torino con il giovane francese che, al suo primo anno in assoluto in Serie A, dopo un apprendistato tra Carpi e Catanzaro in Serie C, si sta facendo le ossa e facendo esperienza.

Bayeye, foto con Pogba dopo il derby e tifosi granata si arrabbiano…

Un'esperienza che dovrà arrivare il prima possibile anche fuori campo e che è passata attraverso le forche caudine del pubblico granata. Il motivo? Semplice: dopo un paio d'ore dalla conclusione del derby, perso 4-2 con la Juve in rimonta, Brian Bayeye ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia che lo ritraeva felice e sorridente con Paul Pogba, in uno scambio di maglie tra amici e connazionali. La felicità del ‘Polpo' bianconero era più che motivata, meno quella di Bayeye reduce da una cocente delusione, seppur vissuta solo in panchina, che ha reso inammissibile quel post. Che ha scatenato la furia dei tifosi granata a tal punto che il giovane difensore ha dovuto cancellare immediatamente tutto, non evitando gli strali nei suoi confronti.

Maglia scambiato, Pogba rilancia la foto

Il post ha rifatto capitolino sui social qualche ora dopo, nella mattinata di mercoledì 1° marzo, sulle storie di Paul Pogba. Il francese della Juventus, sicuramente ignaro del polverone innalzato sul connazionale granata, ha rilanciato lo scambio delle maglie tra lui e il centrocampista del Torino.