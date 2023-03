Ambrosini, il dramma: "Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile"

03 marzo 2023 a

a

a

Stanno vivendo un incubo Massimo Ambrosini e la sua famiglia. "Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile", rivela l'ex centrocampista del Milan in un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove lancia anche un appello per aiutare la ricerca. "Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 che è una malattia autoimmune, cronica, e degenerativa e che anche se non si vede può avere delle conseguenze gravissime".

Video su questo argomento Messi minacciato in Argentina, spari contro il supermarket della moglie

"Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare le iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni", racconta Ambrosini. "Al momento il diabete di tipo 1 è una malattia incurabile, ma c'è una speranza e questa speranza passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle circa 200mila persone, tra adulti e bambini, che hanno questa malattia abbiamo la necessità e la volontà di sapere che prima o poi si arriverà a una cura definitiva. Per sconfiggerlo l’unica speranza passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca".

"Correrò per questo la staffetta della maratona di Milano il 2 aprile con tre miei ex compagni di squadra insieme alla Fondazione italiana diabete. Sostieni la nostra staffetta (che si chiama 'Born to run') attraverso la rete del dono. Insieme, ragazzi, possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia. Grazie di cuore a tutti", conclude l'ex calciatore.