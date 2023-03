Red Bull, voci dal box Mercedes: "Cosa sta per accadere"

06 marzo 2023 a

a

a

"La Red Bull ha già segnato questo campionato, non credo che nessuno potrà compere con loro quest'anno. Mi aspetto che vincano ogni singola gara in questa stagione. Posso scommetterci, con le attuali prestazioni che hanno, non vedo nessuno in grado di sfidarli". Sono le parole di George Russell, che scuotono l’intero ambiente della F1: dai team fino ai tifosi. La scuderia di Milton Keynes ha dimostrato a Sakhir di essere davanti a tutti, sia come qualifica che sul passo-gara. E l’ex pilota Williams spegne già le emozioni di un campionato appena iniziato: "Il loro ritmo è apparso un po' più debole questo fine settimana rispetto ai primi test, il che è sembrato un po' strano… ma sai, al momento se la stanno godendo e possono fare quello che vogliono".

"Ora sembriamo deboli". Ferrari, mistero-Leclerc: le parole che spiegano tutto

Hamilton fa eco a Russell: “Eravamo a miglia di distanza dalla RB"

E ancora: "(Red Bull, ndr) Potrebbe non ottenere sempre la pole, perché sappiamo che la Ferrari è molto competitiva in qualifica. Ma quando si tratta del ritmo di gara, penso che siano in una posizione molto, molto più forte". Ma se il pensiero di Russell potrebbe apparire come un'eccezione all'interno della Mercedes, in realtà non è così perché gli ha dato eco Lewis Hamilton, quinto in Bahrain: "Eravamo a miglia di distanza, c'era anche la Ferrari che ci sarebbe stata davanti, quindi saremmo potuti arrivare tranquillamente sesti — dice così il sette volte campione del mondo — Il podio? Per noi non era neanche lontanamente vicino: abbiamo molto lavoro da fare, ci manca molto carico aerodinamico, solamente in questo modo potremmo alzare il ritmo".