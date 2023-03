Alonso sorpassa Hamilton? E a fine gara... un video clamoroso

07 marzo 2023 a

GP Bahrain 2023 significa vittoria indiscussa di Max Verstappen e della Red Bull, una Ferrari in difficoltà come la Mercedes, un’Aston Martin con una super auto e un Fernando Alonso straordinario, tornato sul podio dopo un’assenza che durava da Qatar 2021. Lo spagnolo è stato proclamato come “Driver of the Day”, sorpassando sia Russell e Hamilton. Proprio il sorpasso all’inglese è stato il più bello, avvenuto all’interno in curva 10, in un posto quasi impossibile ai sorpassi. Poi Alonso ha superato anche Sainz e ha conquistato il terzo posto. Quindi il sorpasso finale alla Ferrari di Carlos Sainz, per aggiudicarsi il terzo posto finale.

L’abbraccio tra Alonso e Hamilton: che bel gesto in mixed zone

Dopo la gara, è andato di scena il bel gesto di Hamilton con Alonso. Un segnale distensivo quello lanciato dall’inglese, dopo i tanti screzi nati quando i due condividevano lo stesso box in McLaren nel 2007. L'occasione per questo splendido incontro al vertice è arrivata quasi casualmente. In mixed-zone Alonso e Hamilton si trovano l'uno al fianco dell'altro. E con grande sorpresa Lewis e Fernando hanno iniziato a scherzare tra loro. Il sette volte campione del mondo ha fatto i complimenti allo spagnolo per il podio. Poi un bell'abbraccio prima di salutarsi. Un bel gesto, prodotto dal grande rispetto che c'è tra questi due campioni che avranno modo, probabilmente, di lottare spesso in questo campionato.