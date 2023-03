Juve a un passo dalla svolta: "La nuova classifica di Serie A"

08 marzo 2023 a

La sentenza del Tar riapre tutto in casa Juve. Il Tribunale amministrativo regionale costringe Covisoc e Procura federale a consegnare ai legali bianconeri la famosa “carta segreta”, con la sensazione che il processo plusvalenze possa finire in una bolla di sapone e che il Collegio di garanzia del Coni possa di fatto annullare la sentenza restituendo alla Juve i 15 punti tolti. Trattasi di un eventuale di vizio procedurale, vale a dire il mancato rispetto dei tempi da parte di Chiné. Niente a che vedere con assoluzioni o mancata sussistenza dei fatti. Ma tant'è, in ogni caso quella è la legge e quella deve essere rispettata.

Proprio per questo, la classifica di Serie A potrebbe di nuovo cambiare, e spedirebbe la Juve al secondo posto insieme all’Inter. Proprio quello, appunto, di cui parla Allegri e che dà grandissime chance alla Juve per poter entrare in Champions, ad oggi una metà europea piuttosto complicata. Se il -15 rimanesse, in Champions andrebbero Napoli, Inter, Lazio e Roma (a pari punti con il Milan ma con una migliore differenza reti). Se dovessero però restituire i 15 punti alla Juve, in Europa toccherebbe Napoli, Juve, Inter e Lazio e in Europa League Roma e Milan. Una vera e propria rivoluzione rispetto alla lotta di oggi, che poi potrebbe essere nuovamente sconvolta dal processo in itinere per gli stipendi e dalla decisione della Uefa che, in ogni caso, potrebbe decidere di escludere i bianconeri dalle sue competizioni. Insomma, il conflitto non è finito.