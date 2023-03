Juventus, Friburgo piegato ma esplode la bufera: "Deve stare a casa"

09 marzo 2023 a

a

a

La Juventus col minimo sforzo porta a casa l'andata degli ottavi di Europa league. I bianconeri hanno battuto per 1-0 il Friburgo. Per sbloccare la partita la Juve deve attendere il secondo tempo. Al 53' passa la Juve, segna sempre Di Maria. Stavolta di testa, stacco perfetto su cross dalla sinistra di Kostic. Bianconeri meritatamente in vantaggio. Attimi di paura quando qualche minuto dopo pareggia il Friburgo. Girata vincente di Holer sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Ma tutto subito dopo si ferma per un. check var: fallo di mano di Ginter, che passa il pallone a Holer con l’aiuto della mano. Si resta sull’1-0. La partita poi viene controllata dai bianconeri che però devono fare i conti con qualche problema fisico di Chiesa. Il giocatore, partito dalla panchina, resta in campo solo 15 minuti. Ma nonostante la vittoria, lo spogliatoio Juve è una polveriera. Pogba è rimasto fuori per prblemi disciplinari e Massimiliano Allegri e la società davanti ai microfoni hanno rincarato la dose sul giocatore: "Chi non rispetta il gruppo è giusto che vada a casa. Non solo è una questione di punizione ma anche di altro. E per questo motivo credo sia stato giusto non convocarlo e riaverlo a disposizione da domani"