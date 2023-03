Cristiano Ronaldo fuori controllo: urla e calci

10 marzo 2023 a

Per Cristiano Ronaldo è la prima sconfitta della carriera nel campionato arabo. Il suo Al Nassr è caduto nella supersfida contro l’Al-Ittihad per 1.0, che in virtù di questo risultato scavalcano proprio la formazione del portoghese e si prende la vetta della classifica. Non è riuscito a segnare per la seconda partita consecutiva nella Saudi Pro League CR7, che dopo il ko in Supercoppa ha incassato un’altra sconfitta per mano della formazione di Espirito Santo. Serata da dimenticare per il centravanti che non è riuscito mai ad incidere, con il primo e unico tiro in porta arrivato al 92’, quando il portiere avversario è salito in cattedra negandogli la gioia della rete.

Ronaldo furioso dopo il k.o.: allontana il compagno

Troppo poco per Ronaldo che a onore del vero non è stato mai servito in modo decente dai compagni. Il portoghese è apparso anche molto nervoso e frustrato, probabilmente per il dominio degli avversari che hanno ampiamente meritato di vincere. Dopo il gol di Romarinho infatti le telecamere hanno immortalato la sua reazione: Ronaldo oltre a sbuffare, ha allargato le braccia verso un compagno, portandosi poi le mani sui fianchi con grande disappunto. Dopo il fischio finale, inevitabile che le telecamere abbiano cercato Cristiano Ronaldo che si è recato sotto la curva occupata dai tifosi ospiti per applaudirli. Subito dopo però ecco la stizza dell'esperto attaccante, molto arrabbiato. CR7 ha iniziato a urlare in direzione di qualcuno, e quando un compagno si è avvicinato per cercare di tranquillizzarlo, gli ha allontanato la mano facendo poi un passo indietro.

Le mani al cielo di CR7

E non solo. Ronaldo ha continuato a infuriarsi portando entrambe le mani verso il cielo. Difficile dire al momento quale fosse l'origine della sua frustrazione, potrebbe essere legata al risultato e alla prestazione magari. A farne le spese una bottiglietta, che è stata calciata via dal portoghese incontenibile. Lecito da parte sua chiedere a tutti di alzare l'asticella.