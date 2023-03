Gigio Donnarumma, la voce indiscreta: "Torna in Italia, dove va"

11 marzo 2023 a

Gianluigi Donnarumma sta vivendo un momento difficile a Parigi, dove è stato più volte criticato nelle ultime settimane per alcuni errori gravi commessi tra i pali. A ciò va aggiunto il fatto che il Psg sia stato eliminato subito in Champions League: tra andata e ritorno degli ottavi con il Bayern Monaco non è riuscito a fare neanche un gol e ha perso con un complessivo 3-0.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dalle parti di Torino non è mai tramontata la suggestione di portare Donnarumma in bianconero. Ovviamente al momento non c’è alcuna trattativa, anche perché la Juve non potrà fare programmi, specialmente di mercato, fino a quando non chiarirà tutte le sue vicende giudiziarie, tra caso plusvalenza e doppia manovra stipendi. Già nelle scorse settimane era però emersa la volontà della Juve di puntare su un portiere italiano, dato che in estate Szczesny potrebbe essere ceduto.

Il polacco è in scadenza nel 2024 e piace molto in Premier League, con i bianconeri che potrebbero incassare una ventina di milioni dalla sua cessione. Donnarumma sarebbe ovviamente il nome più alto a cui potrebbe puntare la Juve, ma secondo i ben informati nel taccuino bianconero ci sono anche Vicario dell’Empoli e Carnesecchi dell’Atalanta.