Juve-Samp, doppio Rabiot e 4-2: Allegri, secondo posto virtuale

La Juventus si impone per 4 a 2 sulla Sampdoria nel match valido per la 26ma giornata del campionato di calcio di Serie A. Bianconeri in vantaggio all'11' minuto con un colpo di testa di Bremer su azione da calcio d'angolo. Raddoppio sempre di testa al 26' con Rabiot, che insacca su cross di Miretti dalla destra. La Samp riapre la partita al 31' con Augello, che accorcia le distanze di piatto sfruttando un rimpallo in area di rigore. E un minuto dopo i blucerchiati pareggiano con Djuricic, abile a segnare con un diagonale rasoterra alla destra di Perin.

Nella ripresa la Juventus cerca di nuovo il gol del vantaggio, che arriva ancora con Rabiot che al 65' piazza la palla all'incrocio. Passa un altro minuto e la Juventus ha l'occasione per aumentare il vantaggio, ma Vlahovic calcia sul palo un rigore fischiato per fallo su Cuadrado. Il 4-2 arriva agli scampoli finali della partita con Matias Soulè, al suo primo goal in serie A, che ribadisce in rete un colpo di testa di Vlahovic parato con un miracolo da Turk. Alla fine mister Allegri può trarre un sospiro di sollievo e gioire: è secondo posto virtuale a +3 dall'Inter. Peccato che sulla classifica dei bianconeri pesino, eccome, i 15 punti di penalizzazione per l'inchiesta stipendi.