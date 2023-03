Juventus, rumors drammatici su Vlahovic: crollo in spogliatoio

13 marzo 2023 a

a

a

Un rigore sbagliato contro la Sampdoria aggrava la crisi di Dusan Vlahovic, bomber della Juventus a secco e per nulla brillante. Paradossalmente, a rincuorarlo e a tirarlo su di morale è stato il suo connazionale Dejan Stankovic, ex bandiera dell'Inter oggi allenatore di una Samp sempre più avviata verso una mesta retrocessione.

La voce esplosiva su Donnarumma: "Torna in Italia, dove va a giocare"





Vlahovic è tornato negli spogliatoi con il muso lunghissimo e lì, a fine gara, a trovato proprio Deki. "Dusan è un grande attaccante - ha spiegato poi il mister blucerchiato ai microfoni di Dazn -. E' un momento no. Ci siamo parlati come un padre ad un figlio. Lui ha l'età di mio figlio più grande. Non deve mollare, è un attaccante top. In questi anni le carriere volano e deve mantenersi al livello top. Troverà la continuità, si sbloccherà".

Allegri, il "corto muso" è a rischio: chi frega il tecnico della Juventus...