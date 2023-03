Inter-Porto, la foto che insulta l'Italia a poche ore dalla partita

14 marzo 2023 a

L'Inter si prepara per la partita più importante della stagione. Questa sera allo stadio Do Dragao di Oporto, i nerazzurri devono mettere le mani sui quarti di finale di Champions dopo 12 anni. Ma a quanto pare la posizione di Simone Inzaghi potrebbe essere in bilico per la prossima stagione a prescindere dal risultato di questa sera. Si fa un gran parlare di Antonio Conte di ritorno da Londra e le quotazioni di Inzaghi, soprattutto dopo le critiche ricevute dalla curva, sono in netto calo. Ma qui non vi vogliamo parlare del futuro dell'Inter, vogliamo parlarvi del presente dei nerazzurri.







Il calcio italiano sta ritrovando entusiasmo grazie al passaggio del turno del Milan e alle ottime prestazioni di tutte le nostre squadre nelle coppe europee. Evidentemente a qualcuno dà fastidio questa nuova primavera del calcio tricolore e così ecco che arrivano gli attacchi vergognosi e basati su luoghi comuni a poche ore dal calcio di inizio di Porto-Inter. Sul profilo social ufficiale di twitter del Porto, è apparsa un'immagine che ha fatto infuriare milioni di tifosi italiani. I giocatori del Porto con gli occhi infuocati circondano un pizzaiolo in vespa che rischia di sbandare con la bocca aperta. Uno stereotipo che ha scatenato feroci polemiche, un vero e proprio insulto all'Italia, come se il nostro paese si potesse ridurre col suo prestigio a una pizza o a una vespa. Per carità tratti distintivi del design e della cucina italiana, ma non siamo solo questo, ecco. "Lambretta e pizza. Manca giusto il mandolino". O ancora: "Ci mancano solo gondole e Colosseo", si sfogano i nerazzurri sui social. Sembra di essere tornati al 2006 quando l’Italia in semifinale dei Mondiali con la Germania fece i conti con "Addio Pizza" sulla prima pagina della Bild. Poi sappiamo tutti come è andata a finire...