Inter, contrasto violento Barella-Lukaku: tensione in campo

Non solo gli screzi di Genova durante Sampdoria-Inter, quando sono venuti a contatto con un duro screzio. Anche in allenamento, la foga tra Romelu Lukaku e Niccolò Barella rimane, il tutto nell’allenamento pochi pochi giorni prima di Porto Inter, il match di stasera alle 21 del ritorno degli ottavi di Champions League. Dove si ripartirà dal vantaggio di 1-0 maturato dalla squadra di Simone Inzaghi nella sfida di San Siro, proprio col gol della punta. Durante un torello in allenamento, intanto, Barella è entrato in tackle su Lukaku per poi restare a terra dolorante a una gamba. Grande preoccupazione sui volti di mister Inzaghi e di tutto lo staff nerazzurro, che hanno tirato poi un sospiro di sollievo quando il centrocampista sardo si è rialzato e ha ripreso a correre.



Le rassicurazioni delle ultime ore non possono occultare la realtà: Simone Inzaghi si gioca molto, se non tutto, questa sera contro il Porto. Dopo le sconfitte contro Bologna e Spezia, fa notare l'edizione odierna del Corriere dello Sport, "la critica lo ha fatto a pezzi e nessun dirigente lo ha difeso". Non un bel segnale, anche se Marotta ha già escluso il cambio in panchina in caso di eliminazione. Ben più concreta, invece, l'ipotesi di un divorzio a giugno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Uno scenario forse inevitabile, anche in caso di arrivo tra le prime quattro in campionato. Inzaghi, che paga lo Scudetto soffiato da Pioli un anno fa, non immaginava di ritrovarsi sotto processo all'appuntamento decisivo della sua stagione, e forse anche del suo futuro.