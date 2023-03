Kalulu? Così ha negato un gol al Milan: ciò che pochi hanno notato

14 marzo 2023 a

Un gol che sembrava fatto e che avrebbe lanciato il suo Milan al secondo posto. Ma, incredibile ma vero, Pierre Kalulu ha involontariamente salvato sulla linea di porta il possibile gol del 2-1 del Diavolo contro la Salernitana, che ha fatto sì che la squadra di Paulo Sosa pareggiasse il match di San Siro. Alla fine, il pallone che ha ballato sulla linea è tornato misteriosamente tra le braccia di Ochoa, che nell’occasione era stato battuto inesorabilmente. Mentre l'arbitro La Penna controllava al proprio polso se gli fosse arrivata o meno la segnalazione che la sfera avesse varcato completamente la linea, tutto San Siro si chiedeva cosa fosse accaduto in quel groviglio umano e come fosse stato possibile che la palla non fosse entrata in porta.

Kalulu toglie un gol al Milan: la descrizione dell’azione

Solo la visione dei replay ha chiarito che si è trattata di una vera e propria beffa per gli uomini di Pioli. L'azione parte dalla destra, Kalulu crossa al centro, Ibrahimovic non riesce ad intervenire, allora arriva Theo Hernandez dalla parte opposta che scodella nuovamente il pallone in mezzo. Ochoa smanaccia, Florenzi colpisce in qualche modo, Gyomber prova a salvare sulla linea ma invece ricaccia la sfera in rete. Sarebbe sicuramente gol, se proprio sulla riga – sdraiato a pelle di leone – non ci fosse quel Pierre Kalulu che aveva dato inizio all'azione e che di fatto toglie la palla dalla rete, respingendola col gomito all'indietro, tra le braccia di un miracolato Ochoa.

La classifica dopo il pari del Milan contro la Salernitana

Una iella di cui il Milan paga un caro prezzo. Dato che i rossoneri mancano l'aggancio al secondo posto con l’Inter (sconfitta a La Spezia) a quota 50 e si trovano ora quarti a -2 dai nerazzurri. Staccando comunque la Roma, ora quinta a 47 (i giallorossi sono andati k.o. domenica contro il Sassuolo). Il Napoli capolista è invece lontanissimo: 20 lunghezze più su.