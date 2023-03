Cassano insulta Inzaghi in diretta tv: "Stop, anticipiamo il problema..."

15 marzo 2023 a

"Abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo meritato i quarti nel doppio confronto. Abbiamo fatto la storia del club”. L’ultima frase, un po’ troppo esagerata, di Simone Inzaghi, ha scatenato la reazione di Antonio Cassano nell’ultima diretta della Bobo TV. Il barese, infatti, ripensando all’anno del Triplate con José Mourinho nel 2010 e ai 12 anni di assenza dai quarti, ha attaccato il tecnico di Piacenza: "Stop, stop, stop, fermatevi – ha detto ai suoi colleghi di chiacchiera, fermandoli per riportare le dichiarazioni di Inzaghi con sconcerto e disprezzo –, Allora, visto che avevo qualche dubbio, avevo il 99% di mandarlo via a giugno, anticipiamo il problema, a maggio mandatelo via".

Cassano duro: “Inzaghi, a Porto hai meritato di perdere e dici di fare la storia?”

E ancora: “Perché, se dobbiamo andare avanti con i tifosi che sono come me, io lavoro però sono un tifoso, che mi viene buttato il fumo in faccia se non la merda in faccia a prendermi per il culo, stop, stop — ha detto ancora Cassano durante la diretta della Bobo TV — Dopo che tra andata e ritorno non meriti di passare, fai una partita schifosa stasera (martedì, ndr) e tu dici che fai una grande partita, all'andata hai meritato di perdere e ti ritrovi a passare il turno, tu dici che è un turno meritato che tu passi… hai fatto la storia? Con un passaggio ai quarti di finale?”.

Cassano: “Inzaghi si evolva, non è l’allenatore per vincere”

Per poi concludere duramente: "Se lo pensa davvero, Inzaghi, è un limite — conclude Cassano — non è un grande allenatore che può portare l'Inter a vincere. Presto parlerà? Cosa vuoi dire? Hai la squadra più forte del campionato e stai facendo ca**re. Inzaghi ha tutto il tempo per evolversi, altrimenti farà la fine di Allegri e Mourinho”.