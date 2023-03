Allegri, raptus alla fine di Friburgo-Juve: "Così non va"

17 marzo 2023 a

Un 2-0 netto al Friburgo con le reti di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che proietta la Juve ai quarti di Europa League. Massimiliano Allegri è contento per il risultato, meno per la prestazione dei suoi nella ripresa dato che, pur essendo in superiorità numerica, hanno subito molto l'iniziativa dei tedeschi. E il toscano, in disappunto per tale situazione, lo ha subito fatto notare ai microfoni di Sky nel post-match: "Era importante passare il turno, abbiamo giocato una buona partita nel primo tempo — dice — In vantaggio di un uomo dobbiamo fare scelte migliori, gestire meglio la palla. Ci siamo creati qualche difficoltà, anche perché per loro non cambiava niente. Più tenevamo la palla e più era facile non subire queste situazioni".

Allegri: “Contento dell’aspetto psicologico, ma non possiamo commettere gli errori della ripresa”

Il tecnico bianconero è stato pescato dalle telecamere in più di una situazione non essere soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi in campo: "Ci sono state 2-3 situazioni, poi la ciliegina sulla torta l'ha messa Szczesny con quel lancio su Kean… — aggiunge — Sono situazioni che vanno migliorate, ma dipende anche dalle qualità degli attaccanti: escludendo Di Maria sono tutti contropiedisti”. In merito al gol di Dusan Vlahovic, che si è sbloccato dopo diverse settimane, e quello di Federico Chiesa ha affermato: "Sono contento per l'aspetto psicologico, ma serve guardare la prestazione del secondo tempo e migliore — ha detto ancora — Non possiamo fare errori così sulle scelte e le linee di passaggio, così non va bene”.

I sorteggi dei quarti: chi possono incontrare Roma e Juve

Oggi alle 13 i sorteggi di Europa League che diranno di più sul proseguo di Juventus e Roma nella competizione europea. I quarti di finale si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2023 (andata) e martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2023 (ritorno). Le semifinali invece si disputeranno l’11 e il 18 maggio. La finale del 31 maggio sarà a Budapest. I bianconeri e i giallorossi potrebbero sfidarsi (sono ammessi dai quarti gli scontri tra squadre della stessa nazione) o incontrare una delle seguenti squadre: Royale Union (Belgio), Bayer Leverkusen (Germania), Sporting Lisbona (Portogallo).